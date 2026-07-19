Петербургский «Зенит» получил на вечное хранение Суперкубок России, сообщает сайт клуба.

Суперкубок России globallookpress.com

Это произошло после того, как команда выиграла в 10‑й раз этот трофей, обыграв «Спартак» (1:1, пенальти — 4:2) 18 июля в Нижнем Новгороде.

«В соответствии с регламентом турнира клуб, команда которого выигрывает Суперкубок России 5 раз в общей сложности, получает кубок на постоянное хранение, а РФС изготавливает новый трофей», — говорится в заявлении «Зенита».

Сине‑бело‑голубые выигрывали Суперкубок страны в 2008, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 и 2026 годах.