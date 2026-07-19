Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль вошел в тройку самых молодых футболистов, сыгравших в финалах чемпионатов мира.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Ямаль вышел в стартовом составе национальной команды в возрасте 19 лет.

В более юном возрасте в решающем матче чемпионата мира играли 17-летний Пеле (ЧМ-1958) и 18-летний Джузеппе Бергоми (ЧМ-1982). Оба игрока одержали победу в финале.

Ранее сообщалось о том, что Лионель Месси стал самым возрастным игроком, сыгравшим в финалах ЧМ.

Матч между сборными Испании и Аргентины начался в 22:00 мск. После 44-х минут встречи счет не открыт — 0:0.