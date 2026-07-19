Наставник сборной Англии Томас Тухель подвёл итоги матча за 3‑е место с Францией (6:4) и особенно отметил игру вингера Букайо Сака.

Томас Тухель globallookpress.com

«Сака был великолепен. Он был готов играть на чемпионате мира, но я всё ещё чувствовал ответственность за то, чтобы не торопить Букайо из‑за его недавней травмы. Это было трудное решение — оставить его вне состава на полуфинал», — цитирует немецкого специалиста журналист Фабрицио Романо.

В этом матче 24‑летний полузащитник «Арсенала» отметился хет‑триком и получил приз лучшего игрока.