Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев оценил летнее трансферное окно для команды.

Андрей Талалаев globallookpress.com

«Если говорить прямо, Муфи однозначно усилит нас. Это опытный и качественный футболист с огромным объемом игровой практики.

Что касается остальных новичков, то все они обладают хорошими качествами, но многое будет зависеть от того, смогут ли они выиграть конкуренцию и насколько быстро адаптируются к футболу, который прививает наш тренерский штаб.

Шнапцев здесь не исключение. То же самое касается Кирша, Поспелова, Бокова и Шильцова, которые пришли из молодежной команды. Я бы не стал выделять Шнапцева отдельно как уже готовую боевую единицу. Это хороший молодой российский футболист с большим количеством сильных качеств, но он провел всего 10 матчей в РПЛ. Пока спорно говорить, что именно он выведет "Балтику" на новый уровень, хотя лично мне этот игрок очень нравится», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».

Напомним, что в прошлом сезоне РПЛ «Балтика» финишировала на шестой строчке в турнирной таблице.