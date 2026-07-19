Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о победе «Зенита» над «Спартаком»(1:1, по пен 4:2) в матче за Суперкубок России.

Юрий Семин globallookpress.com

«Очень понравился матч. Думаю, болельщики получили большое удовольствие. Спартаковцы этой игрой дали надежду, что этот сезон у них будет на хорошем уровне. Но они сами упустили трофей. Ошибка их заключалась в том, что они начали вступать в конфликты. Доводите матч до конца и побеждайте, зачем конфликтовать? Эти моменты отвлекли их от футбола. Отсюда и такой результат. Они уже должны это усвоить и быть более хладнокровными», — приводит слова Семина « Спорт-Экспресс ».

Благодаря этой победе «Зенит» смог стать обладателем Суперкубка России и выиграл первый трофей сезона.