Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем финале ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной.

Сергей Семак globallookpress.com

«Две команды абсолютно заслуженно вышли в финал, нас ждет очень интересный матч. Сборная Испании показывает феноменальный результат с точки зрения игры в обороне — всего один пропущенный мяч. Аргентина показала нам свой характер, хотя на пути к финалу не так много было сильных команд. По сути, только последний матч был против именно гранда мирового футбола. Матчи достаточно непросто складывались для них, но они добрались до финала и полны решимости победить.

Будет очень интересный матч, я не берусь назвать фаворитов. Может быть, шансы у испанцев чуть‑чуть выше, но аргентинцы могут удивить», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Матч Испания — Аргентина состоится сегодня, 19 июля. Начало игры запланировано на 22:00 мск.