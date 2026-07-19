Защитник национальной команды Аргентины Кристиан Ромеро выступил с обращением к болельщикам и партнерам по сборной накануне финального поединка чемпионата мира 2026 года против Испании.

Кристиан Ромеро globallookpress.com

«Ещё раз, до самого последнего дня защищая эти цвета, скажу, как здорово быть частью этой прекрасной семьи. За каждой тренировкой, за каждым усилием и за каждым шагом стоит то, что делает нас сильнее, эта невероятная группа и семья, которая решила идти вместе. Спасибо всем аргентинцам, где бы вы ни находились — завтра вы будете поддерживать и вдохновлять нас. Все вместе ещё раз. Вперёд, Аргентина!» — написал Кристиан Ромеро на своих страницах в социальных сетях.

Напомним, решающий матч мирового первенства состоится уже сегодня, 19 июля, на стадионе «МетЛайф» в Нью-Джерси. Стартовый свисток главного футбольного события четырехлетия прозвучит в 22:00 по московскому времени.