Защитник сборной Испании Педро Порро высказался о предстоящем матче против Аргентины в финале ЧМ-2026.

Педро Порро globallookpress.com

«Нас ждет очень тяжелый матч, который будет напряженным от первой до последней минуты. Аргентина — это не только физически сильная команда. У нее очень много футболистов высокого уровня, многие выступают в Европе.

Для меня Месси — лучший футболист всех времен. Я бы сказал, что остановить его невозможно.

Поэтому нам нужно прежде всего сосредоточиться на себе. Именно так мы действовали в матче с Францией — старались нейтрализовать сильные стороны соперника, но при этом главным было наше собственное выступление», — цитирует Порро COPE.

Испания и Аргентина встретятся в решающем матче 19 июля на стадионе «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде, начало — в 22:00 мск.