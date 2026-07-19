Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий высказался по поводу матча за 3‑е место на чемпионате мира 2026 года между Францией и Англией.

Букайо Сака — автор хет-трика globallookpress.com

«Я в восхищении и в восторге. Честно скажу, получилось так, что первый тайм не смог увидеть, начал смотреть в перерыве. Вижу 0:4 — думаю: „Как же так?“ Потом вижу четыре замены, что в составе не было основных игроков.

Когда второй тайм начался, я был в полном восхищении. Когда команды не зажаты, игроки раскованы, терять нечего, обе команды играют в атаку, то игроки проявляют высочайший уровень мастерства и неукротимую жажду забить. Поэтому я в восторге от того, что увидел во втором тайме. Такое обилие голов — это не ошибка, а уровень атакующих игроков», — сказал Непомнящий «Матч ТВ».

Англия выиграла у Франции со счётом 6:4, после первого тайма команда вела 4:0. Главным героем встречи стал Букайо Сака, оформивший хет‑трик.