Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о финальном матче чемпионата мира 2026-го года между сборными Испании и Аргентины.

Фрагмент матча Испания — Аргентина globallookpress.com

«Финал чемпионата мира — это, сами понимаете. Предсказать и угадать очень сложно. Поэтому для меня и та, и другая страна родная, потому что много лет играл, жил, и поэтому, конечно, я буду болеть за обоих.

Я думаю, и надеюсь, что в основное время будет ничья. 1:1», — сказал Мостовой в видео в своём телеграм-канале.

Матч между сборными Испании и Аргентины начался в 22:00 мск. После 70-и минут встречи счет не открыт — 0:0.