Экс-игрок «Спартака» Эдуард Мор высказался о поражении команды в матче за Суперкубок России от «Зенита» (1:1, 2:4 по пенальти).

«"Спартак" был хорош. "Зенит"? Вытащить такую игру против сильного соперника — дорогого стоит. Я не могу "Спартак" ни в чем упрекнуть, играли очень хорошо», — цитирует Мора «Матч ТВ».

«Зенит» стал десятикратным обладателем Суперкубка России и является рекордсменом по данному показателю.

«Спартак» же потерпел пятое поражение в турнире, единственная победа датирована в 2017-м году.