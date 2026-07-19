Заслуженный тренер России Игорь Колыванов высказался о потенциально возможном возвращении Александра Головина из «Монако» в РПЛ.

Игорь Колыванов globallookpress.com

«Головин уже лет 7–8 играет в "Монако", может быть, подустал в одном клубе, что‑то хочет поменять, ему уже 30. Если вернется в Россию, то, думаю, поможет. Футболист очень интересный, один из лучших российских игроков средней линии. Если он приедет в наш чемпионат, то его примут с распростертыми объятиями. Но что‑то мне подсказывает, что он все‑таки пока еще останется в Европе», — цитирует Колыванова «Матч ТВ».

Ранее была информация, что в услугах Головина заинтересованы «Зенит» и команды из Саудовской Аравии.