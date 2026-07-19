Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков высказался о предстоящем финале ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной.

Александр Кержаков globallookpress.com

«Мне очень сложно прогнозировать, потому что я переживаю за Месси и Аргентину. Я очень хочу, чтобы Аргентина победила, понимаю, что, скорее всего, это будет нереально в финале. Испанцы очень и очень хороши. Аргентинцы лучше их только в заряженности, небольшой грубости, в злости. Но здесь, наверное, класс общекомандный победит. Аргентинцам сложно будет, но я прям за Аргентину болею», — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!".

Испания и Аргентина встретятся в решающем матче 19 июля на стадионе "МетЛайф» в Ист-Ратерфорде, начало — в 22:00 мск.