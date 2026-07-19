Знаменитый в прошлом полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов считает, что его бывшая команда будет одним из главных претендентов на золотые медали.

Валерий Кечинов globallookpress.com

«Мне игра очень понравилась. Для первой встречи сезона получилось очень прилично. "Спартак" понравился больше, чем "Зенит". Считаю, что красно-белые должны были побеждать в этом матче. Однако немного не дотерпели, потеряли концентрацию и получили пенальти. А послематчевые пенальти — это лотерея. В нынешнем сезоне "Спартак" будет полноценным претендентом на золотые медали. Мы видим, что "Спартак" ничем не хуже, а в каких-то моментах лучше», — сказал Кечинов «Чемпионату».

Вчера, 18 июля, «Спартак» уступил «Зениту» со счетом 1:1 (2:4 пен.) в Суперкубке России.