Один из лидеров сборной Англии Гарри Кейн остался доволен выступлением команды на ЧМ‑2026, а также выразил поддержку главному тренеру Томасу Тухелю.

Гарри Кейн globallookpress.com

«Это одна из лучших сборных Англии, в которых я когда‑либо играл. Когда видишь ребят в отеле, когда видишь, как мы тренируемся на поле, когда видишь нас в раздевалке, понимаешь, что это уникальная команда. У нас была эта связь, мы так сильно верили друг в друга», — приводит слова Кейна BBC.

Всего на мундиале нападающий сыграл 7 матчей, забил 6 мячей и сделал один ассист.

Англия завоевала бронзу, победив Францию со счётом 6:4.