Полузащитник сборной Англии Энтони Гордон подвел итог выступлению национальной команды страны на ЧМ-2026.

Энтони Гордон globallookpress.com

Напомним, что в матче за третье место мундиаля англичане победили французов со счетом 6:4 и стали бронзовыми призерами турнира.

«Лучшая сборная Англии с 1966 года. Мы, конечно, не собирались уезжать без трофея, но я очень горжусь тем, что стал частью этой команды на своём первом чемпионате мира. Я наслаждался каждой секундой этого путешествия вместе со всеми игроками, членами тренерского штаба и всеми, кто нас поддерживал. Представлять эту страну на крупнейшей мировой арене — это мечта детства и момент, который останется со мной навсегда», — написал Гордон на своей странице в социальной сети.