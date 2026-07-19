Калининградская «Балтика» согласовала трансфер нападающего алжирского клуба «Параду» Мохамеда Амина Рамдауи, сообщает Sport24.

Футбольный клуб «Балтика» globallookpress.com

По информации источника, сделка между клубами полностью закрыта. В ближайшие дни 20-летний алжирский футболист прилетит в Россию, где пройдет обязательное медицинское обследование и подпишет с балтийцами долгосрочный контракт сроком на четыре года.

За время выступлений в составе «Параду» перспективный форвард принял участие в 59 официальных матчах, в которых записал на свой счет 15 забитых мячей и 9 результативных передач.