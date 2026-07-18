Зинедин Зидан возглавит сборную Франции с 1 сентября, сообщает авторитетное французское издание L’Équipe.

Зинедин Зидан globallookpress.com

Точные сроки официального объявления о назначении пока не утверждены, однако именно первый день осени фигурирует в документах, согласованных сторонами. С этой даты вступят в силу контракты как самого Зидана, так и его помощников. Сегодняшний матч за третье место на ЧМ-2026 против сборной Англии станет последним для Дидье Дешама на посту главного тренера трехцветных.

Дебют легендарного француза у руля национальной команды состоится в рамках Лиги наций. В сентябре Францию ждут гостевые поединки против Турции (25 сентября) и Бельгии (28 сентября). В октябре подопечные Зидана примут дома Италию (2 октября) и проведут ответную встречу с бельгийцами (5 октября).