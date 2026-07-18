«Краснодар» в своем телеграм-канале официально объявил о переходе нападающего Дмитрия Воробьева из московского «Локомотива».

Дмитрий Воробьев globallookpress.com

«"Краснодар" и "Локомотив" оформили трансфер нападающего. Дмитрий подписал контракт с быками до 30 июня 2030 года и будет выступать под номером 10. Выпускник нашей клубной академии возвращается в родную команду — теперь уже в статусе одного из лучших форвардов чемпионата. Ты дома, Дима. С возвращением!"" — написано в сообщении клуба.

В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги 28-летний форвард принял участие в 26 матчах, в которых отметился 10 забитыми мячами и 4 результативными передачами. Кроме того, в активе нападающего 8 встреч и 2 гола в рамках розыгрыша Кубка России.