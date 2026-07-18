Экс-защитник «Челси» и сборной Англии Джон Терри выразил мнение, что нападающий «Интер Майами» Лионель Месси лучше, чем форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Криштиану Роналду globallookpress.com

«Я всегда считал Месси лучшим, независимо от того, чем закончится финал чемпионата мира. Но для многих людей вторая победа точно станет окончательным подтверждением.

Глядя на то, как он играл в 39 лет… Честно говоря, я бы заплатил, чтобы увидеть такой матч, как Аргентина — Англия. Это было невероятно. Некоторые передачи, которые он отдавал левой ногой в штрафную, были потрясающими. После двух из них партнеры просто обязаны были забивать», — сказал Терри на YouTube-канале Sports Uncensored.