Состав «Оренбурга» в ближайшее время пополнит французский защитник бухарестского «Динамо» Максим Сивис, сообщает Sport24.

Максим Сивис globallookpress.com

По информации источника, 28-летний футболист подпишет с российским клубом трехлетний контракт с заработной платой 20 тысяч евро в месяц. Сейчас легионер занимается оформлением визы.

Ожидается, что Сивис прибудет в Россию в начале следующей недели для прохождения медосмотра и заключения соглашения. В минувшем сезоне защитник отыграл 36 матчей, забил два мяча и сделал два ассиста.