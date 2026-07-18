Экс-капитан сборной Англии Алан Ширер выразил свое отношение к матчам за третье место на чемпионатах мира.

Гарри Кейн и Джуд Беллингем в составе сборной Англии globallookpress.com

«Бессмыслица, полная чушь. ФИФА постоянно твердит о здоровье футболистов, перерывах на "водопой" и прочем. Как вы думаете, берётся ли в расчёт здоровье игроков, когда через несколько дней после поражения две команды заставляют играть в ненужном матче за третье или четвёртое место? Более того: они будут играть в Майами в жару. И где здесь забота о футболистах?

Ради чего нужно играть в этом матче? Причина здесь одна: деньги. Полный бред. Все уже слышали, что думают тренеры по этому поводу, и я уверен, что если вы поговорите с кем-либо из игроков, то узнаете, что каждый из них предпочёл бы уже вернуться домой, чтобы пережить разочарование после турнира и отдохнуть», — цитирует Ширера Metro.

В ночь с 18 на 19 июля Англия и Франция будут определять бронзового призера ЧМ-2026 на стадионе «Хард Рок» в Майами, начало — в 00:00 мск.