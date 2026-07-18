Бывший футболист сборной России Александр Самедов высказался о шансах Лионеля Месси получить «Золотой мяч» по итогам текущего сезона.

Александр Самедов globallookpress.com

«Месси может забрать ЗМ? Если он выиграет ЧМ-26, то это будет заслуженный "Золотой мяч". Но тяжело понять, по каким критериям вообще оценивают.

Его игра на этом мундиале — это просто фантастика, он готов феноменально, это топ-уровень. То, как готов он и его команда, — только можно получать удовольствие от футбола и наслаждаться», — приводит слова Самедова « Советский спорт ».

Напомним, что Месси на мундиале забил восемь мячей, сделал четыре ассиста и является лучшим бомбардиром турнира, а Аргентина пробилась в финал, где сыграет против Испании.