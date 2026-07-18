Экс-форвард сборной Англии Уэйн Руни высказался о будущем в национальной команде страны главного тренера Томаса Тухеля.

Уэйн Руни globallookpress.com

«Не вижу больше других кандидатов, разве что вы пойдете и договоритесь с Гвардиолой. Если Пеп доступен, то, возможно, надо пойти и договориться с ним.

Тухель — тренер топ-уровня, а если топ-тренеры что-то и умеют, так это делать выводы из ошибок и становиться лучше. Если мы уволим его, то кого приведем? Я не думаю, что есть кто-то настолько сильный, как Томас Тухель, если не брать Гвардиолу в расчет.

Но для меня важно то, что у него не было опыта работы на ЧМ. Такая же ситуация у нас была с Капелло. ЧМ — это особый турнир, нужно прочувствовать эту обстановку, и теперь он ее прочувствовал», — цитирует Руни ВВС.

Напомним, что сборная Англии в полуфинале ЧМ-2026 уступила команде Аргентине (1:2) и теперь сыграет против Франции в поединке за третье место.