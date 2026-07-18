Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо рассказал, чего ждет от финала ЧМ-2026, а также высказался про игру Лионеля Месси.

Данни Ольмо globallookpress.com

«Месси проводит впечатляющий чемпионат мира. Нет никаких сомнений в том, что из себя представляет этот футболист.

Это игрок, на которого стоит обратить внимание. Мы сыграем против него так же, как и со всеми остальными.

Сам факт выхода в финал чемпионата мира — это что-то невероятное. Игра против Месси может дать больше мотивации, а может и не дать.

В любом случае предстоит победить лучших в мире. Месси — один из них. Нам предстоит встретиться с ним в финале. Мы хотим победить», — заявил Ольмо Mundo Deportivo.