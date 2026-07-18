Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о поражении команды в матче за Суперкубок России от «Зенита» (1:1, 2:4 по пенальти).

Александр Мостовой globallookpress.com

«По мне, несправедливость по отношению к "Спартаку". Я предполагал, что будет 1:1, но не думал, что это будет с левым пенальти, где случайно попало в руку. Это наиспорнейший пенальти. У судей свои трактовки, что тут скажешь. "Зенит" в хорошем настроении начинает чемпионат. По игре "Зенит" лучше? Нет. Я не думал, что такой пенальти поставят.

Я остаюсь при своем мнении, что должно быть дополнительное время. В финалах и Суперкубках обязательно должно быть дополнительное время. Это всегда было и должно быть сейчас. За 30 минут игру можно было решить в обе стороны. Болельщики добираются целый день, а тут сразу пенальти. Сыграйте ещё 30 минут! Получите удовольствие. Для меня "Спартак" был не хуже "Зенита". А пенальти — чистая случайность», — цитирует Мостового «Чемпионат».

«Зенит» стал десятикратным обладателем Суперкубка России и является рекордсменом по данному показателю.

«Спартак» же потерпел пятое поражение в турнире, единственная победа датирована в 2017-м году.