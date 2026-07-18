Капитан сборной Аргентины Лионель Месси в преддверии финального матча чемпионата мира 2026 года высоко оценил уровень мастерства 19-летнего вингера испанской команды Ламина Ямаля.

Лионель Месси globallookpress.com

«Ламин — фантастический игрок. Я внимательно за ним слежу, потому что он выступает за клуб, который я люблю "Барселону" и которому всегда желаю всего наилучшего. В 19 лет он уже является одной из главных фигур мирового футбола. У него впереди вся карьера и возможность добиться чего-то исторического. Мы постараемся сделать так, чтобы на этот раз этого не произошло!» — сказал Месси на пресс-конференции.

Напомним, решающая встреча мирового первенства между сборными Испании и Аргентины пройдет в воскресенье, 19 июля, на стадионе «МетЛайф» в Нью-Джерси. Стартовый свисток главного поединка четырехлетия прозвучит в 22:00 по московскому времени.