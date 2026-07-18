18 июля на базе московского «Локомотива» состоялся товарищеский матч, в котором железнодорожники уступили казанскому «Рубину» со счетом 1:3.

Тренер «Рубина» Михаил Галактионов globallookpress.com

Гости вышли вперед уже на 20-й минуте благодаря точному удару полузащитника Назми Грипши. Незадолго до перерыва Александар Юкич удвоил преимущество казанцев. Однако «Локомотив» сумел быстро сократить отставание — на 44-й минуте отличился Никита Салтыков, сохранив интригу перед вторым таймом.

После перерыва москвичи пытались восстановить равновесие, но в концовке встречи «Рубин» поставил точку. На 88-й минуте Юкич оформил дубль и установил окончательный счет — 3:1 в пользу команды из Казани.