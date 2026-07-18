Сербский нападающий Лука Йович, ранее выступавший за мадридский «Реал», этим летом может перебраться в чемпионат России.

Лука Йович globallookpress.com

Как сообщает «Евро-Футбол. Ру», кандидатура 28-летнего нападающего была предложена сразу нескольким клубам РПЛ. Помимо «Зенита», интерес к возможному подписанию футболиста могут проявлять и другие представители элитного дивизиона, однако их названия пока не раскрываются.

В настоящее время Йович защищает цвета греческого АЕКа, к которому присоединился летом 2025 года. Его действующий контракт с афинским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

В минувшем сезоне чемпионата Греции Йович принял участие в 29 матчах, записав на свой счет 17 голов.