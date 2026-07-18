«Зенит» продолжает активно укреплять состав в летнее трансферное окно и проявляет интерес к полузащитнику «Монако» и сборной России Александру Головину.

Александр Головин globallookpress.com

Как сообщает инсайдер Пабло Оливейра, клуб из Санкт-Петербурга рассматривает 30-летнего хавбека в качестве одного из главных кандидатов на усиление центральной линии. Головин выступает за «Монако» с 2018 года, а французский клуб, по данным источника, готов расстаться с игроком за сумму около 25 миллионов евро.

При этом российский футболист — не единственная цель сине-бело-голубых. В сферу интересов «Зенита» также входят полузащитник «Ботафого» Данило и представитель «Сан-Паулу» Дамиан Бобадилья.

В сезоне-2025/26 Головин принял участие в 25 матчах чемпионата Франции. За это время он записал на свой счет пять забитых мячей и пять результативных передач, оставаясь одним из ключевых игроков монегасков.