Комментатор Константин Генич высказался о предстоящем финале ЧМ-2026 между сборными Испании и Аргентины. Встреча начнется 19 июля в 22:00 мск.

Константин Генич globallookpress.com

«Аргентинцы очень грамотно сканируют то, что происходит на поле, Месси грамотно чувствует пульс игры. Аргентина — гениальная команда. Так что я не склонен поддаваться массовому психозу относительно его персоны.

Аргентинские болельщики — лучшие. Как бы игра ни складывалась, они не скажут ни одного плохого слова про свою команду. А норвежская фишка с греблей со временем забудется. Скалони понимает, как же ему повезло, что он работает с этой командой. Он не прыгает, не скачет на бровке. Это и тренерская команда, и команда Месси как играющего тренера. Это семья, где Месси — вожак.

Главное противостояние финала — Родри, Фабиан, Ольмо против Энцо Фернандеса, Паредеса и Де Поля. Кукурелья может справиться с Месси. Но Лионель может уйти к Порро, которого он может переигрывать. Против Франции, кстати, играл тот Родри, что взял "Золотой мяч". И де ла Фуэнте знает игроков с детства», — сказал Генич «Матч ТВ».