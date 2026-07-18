Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о предстоящем матче против Аргентины в финале ЧМ-2026.

Луис де ла Фуэнте globallookpress.com

«Мы подходим к этому событию спокойно, но с огромным воодушевлением и высокой мотивацией. В этом матче есть всё, что присуще таким принципиальным противостояниям, однако я сохраняю спокойствие и хладнокровие: наслаждаюсь моментом, прежде всего царящим между нами духом товарищества — он просто великолепен. Мне также очень нравится настрой игроков, они буквально горят желанием поскорее выйти на поле», — приводит слова де ла Фуэнте Sport.es.

Испания и Аргентина встретятся в решающем матче 19 июля на стадионе «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде, начало — в 22:00 мск.