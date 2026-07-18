Стали известны причины стычки между полузащитником сборной Англии Джудом Беллингемом и аргентинцем Валентином Барко после окончания полуфинального матча ЧМ-2026.

Джуд Беллингем globallookpress.com

По данным AS, конфликт начал разгораться еще во время игры. После гола Энцо Фернандеса, восстановившего равновесие в счете, Барко выбежал со скамейки запасных и стал демонстративно праздновать успех перед футболистами английской сборной.

Источник утверждает, что после финального свистка аргентинец вновь спровоцировал соперника, произнеся в адрес Беллингема оскорбительную фразу на испанском языке. Барко рассчитывал, что англичанин не поймет его слов, однако хавбек, выступающий в чемпионате Испании, прекрасно владеет языком. Услышав сказанное, Беллингем подошел к сопернику и ударил его ладонью по затылку.