Каталонская «Барселона» может выйти из переговоров по трансферу нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса.

Хулиан Альварес globallookpress.com

Мадридский клуб по-прежнему занимает жесткую позицию и отказывается продавать аргентинца. По информации Marca, сине-гранатовые осознают, что сделка состоится только в том случае, если форвард сам публично потребует у руководства «матрасников» оформить его трансфер.

Каталонцы установили дедлайн по этой сделке до 31 июля. Если до конца месяца прогресса не будет, «блауграна» переключится на альтернативные цели. В таком случае клуб подпишет другого нападающего либо задействует схему с «ложной девяткой», где могут сыграть Дани Ольмо, Ферран Торрес или Ламин Ямаль.