Нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми в ближайшее время официально станет игроком «Барселоны».

Карим Адейеми globallookpress.com

Каталонцы полностью согласовали трансфер 24-летнего вингера: немецкий клуб гарантированно получит 22 миллиона евро, еще 7 миллионов предусмотрены в виде бонусов, а также «шмели» сохранят за собой право на 30% от прибыли с последующей перепродажи футболиста.

В минувший четверг Адейеми успешно завершил медицинское обследование в столице Каталонии. Сине-гранатовые планировали презентовать игрока до конца текущей недели, чтобы он сразу приступил к тренировкам под руководством Ханси Флика, однако юридическое оформление сделки пришлось отложить.

Задержка связана с тем, что президент клуба Жоан Лапорта и спортивный директор Деку сейчас находятся в США, где завтра, 19 июля, посетят финал ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной.

Их возвращение в офис ожидается во вторник, а официальное объявление трансфера Адейеми запланировано на среду. Немецкий вингер станет вторым летним новичком «блауграны» после Энтони Гордона.