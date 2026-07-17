Главный тренер сборной Англии Томас Тухель сохранит поддержку со стороны Футбольной ассоциации Англии (FA), несмотря на поражение команды от Аргентины (1:2) в полуфинале ЧМ-2026.

Томас Тухель globallookpress.com

Как сообщает The Telegraph, после завершения мирового первенства работа немецкого специалиста пройдёт стандартную процедуру оценки, однако на данный момент руководство FA не ставит под сомнение его будущее во главе национальной команды.

По информации источника, сам Тухель намерен объяснить неудачу в полуфинале не своими тактическими решениями, а физической усталостью футболистов к решающим матчам турнира.

В полуфинальной встрече англичане вышли вперёд благодаря голу Энтони Гордона, однако в концовке сборная Аргентины перевернула ход игры усилиями Энцо Фернандеса и Лаутаро Мартинеса, победив со счётом 2:1.

Теперь сборной Англии предстоит матч за третье место, в котором она сыграет с Францией.