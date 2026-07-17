Комментатор Константин Генич отреагировал на то, что форвард «Динамо» Константин Тюкавин может перейти в «Зенит». Сообщалось, что сумма сделки может составить 30 млн евро.

Константин Тюкавин globallookpress.com

«За эти деньги я бы Тюкавина обернул подарочной лентой и отправил в Санкт-Петербург. Поблагодарил бы за все и спокойно отпустил. Это неадекватная цена. "Динамо" — богатая команда. Если этот год со Шварцем будет складываться неудачно, то к этому разговору могут вернуться. Но цена уже будет намного меньше. Если бы трансфер за 30 миллионов сложился сейчас, то это была бы великолепная сделка для обеих сторон. У "Зенита" есть потребность в нападающем и есть возможность приобретения. Для "Динамо" это большой плюс. И для Кости новый вызов. Если Тюкавин останется, то только для понимания, как все будет при Шварце», — сказал Генич «СЭ».

В минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России, а «Динамо» финишировало на седьмой строчке.