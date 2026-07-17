Бывший капитан, а ныне тренер «Зенита» Анатолий Тимощук назвал бразильского полузащитника Вендела одним из сильнейших игроков РПЛ.

«Вендел — лучший в лиге? Это его природные качества, футбольное мышление. И по выносливости, и по работе с мячом он один из лучших игроков не только в нашей команде, но и во всей лиге. Это моё мнение, которое не меняется на протяжении многих лет», — сказал Тимощук «СЭ».

В прошлом сезоне Вендел помог «Зениту» стать чемпионом России. Всего он сыграл 30 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 3 ассиста. Вместе с командой он 5 раз выигрывал РПЛ.