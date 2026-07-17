Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев поделился ожиданиями от предстоящего финала ЧМ-2026, где друг против друга сыграют Испания и Аргентина.

Лионель Месси globallookpress.com

«Это будет великий финал чемпионата мира. Встретятся две лучшие команды, которые на протяжении всего турнира это доказывали. Всё по делу. Будет интересно понаблюдать за противостоянием Месси и Кукурельи, если Лионель окажется на правом фланге, как это было в матче с Англией. Марк — один из сильнейших защитников, что я видел в современном футболе за последнее время», — цитирует Тедеева «Чемпионат».

Испания и Аргентина встретятся в решающем матче 19 июля на стадионе «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде, начало — в 22:00 мск.