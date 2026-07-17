Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев поделился ожиданиями от предстоящего финала ЧМ-2026, где друг против друга сыграют Испания и Аргентина.

Лионель Месси
Лионель Месси globallookpress.com

«Это будет великий финал чемпионата мира. Встретятся две лучшие команды, которые на протяжении всего турнира это доказывали. Всё по делу. Будет интересно понаблюдать за противостоянием Месси и Кукурельи, если Лионель окажется на правом фланге, как это было в матче с Англией. Марк — один из сильнейших защитников, что я видел в современном футболе за последнее время», — цитирует Тедеева «Чемпионат».

Испания и Аргентина встретятся в решающем матче 19 июля на стадионе «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде, начало — в 22:00 мск.