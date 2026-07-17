ФИФА назначила словенского арбитра Славко Винчича главным судьёй финального матча ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Испании и Аргентины.

Лионель Месси globallookpress.com

Для Винчича это назначение станет историческим — он станет первым представителем Словении, которому доверено обслуживать финал мирового первенства. Кроме того, он станет 23-м арбитром в истории, работавшим на решающем матче чемпионата мира.

На мировом первенстве 2026 года словенец обслужил встречи группового этапа Бразилия — Марокко и Иордания — Алжир, а также матч 1/16 финала между сборными Мексики и Эквадора.

Помогать Винчичу в финале будут его соотечественники Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Обязанности резервного арбитра исполнит представитель Иордании Адхам Махадмех, а резервным ассистентом назначен Мухаммед Аль-Калаф.