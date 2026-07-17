Заслуженный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин считает равными шансы «Зенита» и московского «Спартака» в матче за Суперкубок России.

Юрий Сёмин globallookpress.com

«В этом матче я не вижу фаворита, потому что это старт сезона. Все игроки находятся не в лучших кондициях. На сегодняшний момент команды равны. Как раз посмотрим готовность команд. Суперкубок важен для любой команды, потому что это придаст положительных эмоций в случае победы.

Дуглас Сантос и Луис Энрике — игроки высокого уровня, и их отсутствие может сказаться. Определённое влияние будет. С другой стороны, вместо них выйдут футболисты, которые захотят себя проявить с лучшей стороны. Это как раз создаст определённую конкуренцию», — сказал Сёмин «Матч ТВ».

Команды сыграют между собой завтра, 17 июля, в 19:30 (мск) в Нижнем Новгороде.