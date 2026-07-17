Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России-2026 против «Спартака».

Серегй Семак globallookpress.com

«Пенальти — это лотерея. Можно готовиться сколько угодно. Мы готовимся к игре. "Спартак" демонстрирует содержательный футбол. Хорошие стандартные положения. Состав подобран хорошо. Команды результативные, но последние матчи складываются напряжённо. Матч будет смотрибельным для болельщиков.

Много видели, что они разыгрывали стандарты. Если происходит фол, они сразу ставят и начинают быстрой передачей. Команда готовилась на сборах, наверное, готовят сюрпризы. И мы, и они будут готовить к игре что-то. В игре будем понимать, как действовать», — приводит слова Семака «Чемпионат».

Матч между командами состоится завтра, 18 июля на стадионе «Солидарность Арена» в Нижнем Новгороде, начало — в 19:30 мск.