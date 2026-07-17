Президент «Нью-Йорк Сити» Брэд Симс подтвердил, что клуб внимательно следит за ситуацией вокруг полузащитника «Милана» и сборной США Кристиана Пулишича и не исключает попытки подписать футболиста в будущем.

Кристиан Пулишич globallookpress.com

По словам функционера, практически любая команда МЛС была бы рада видеть американца в своих рядах. Сейчас, как отметил Симс, «Милан» не рассматривает возможность расставания с игроком, однако со временем Пулишич может захотеть продолжить карьеру на родине.

«Когда этот момент наступит, то "Нью-Йорк Сити" готов включиться в борьбу за него», — приводит слова Симса Goal.com.

Действующее соглашение Пулишича с «Миланом» рассчитано до лета 2027 года. В прошлом сезоне чемпионата Италии американский хавбек принял участие в 30 матчах, забил восемь мячей и записал на свой счёт четыре результативные передачи.