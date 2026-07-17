Защитник сборной Испании Эмерик Лапорт поделился ожиданиями от финального матча ЧМ-2026 против Аргентины.

Эмерик Лапорт globallookpress.com

«Всё, что не будет победой, станет для нас ударом. Это очевидно. Мы не хотим останавливаться на полпути. Многие в нас не верили с самого начала, но мы сами верили в свои силы. У нас есть всё, чтобы добиться успеха. Дойти до финала, выбив таких грандов, и показывая такую игру — это прекрасно, но мы настроены только на победу», — приводит слова Лапорта Marca.

Испания и Аргентина встретятся в решающем матче 19 июля на стадионе «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде, начало — в 22:00 мск.