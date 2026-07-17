Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о предстоящем финале ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной.

Хуан Карлос Карседо globallookpress.com

«Думаю, мы будем смотреть вместе с персоналом клуба. Это будет трудная, очень трудная игра. Мы все знаем Аргентину. Мы смеемся, что, конечно, было бы хорошо, если бы Испания выиграла, но это будет совсем непросто. Аргентина — это очень конкурентная команда. Но самое главное, испанцам теперь нужно постараться добраться до этого трофея, раз уж до последней игры они добрались.

Мне кажется, в обеих командах есть много игроков действительно высокого уровня. Если пытаться охарактеризовать стиль команд, то, думаю, испанцы будут стараться больше играть с мячом, превосходить соперников во владении. Но Аргентина уже не раз доказывала, что умеет бороться до самого конца и никогда не сдаваться. И это тоже очень важный момент», — цитирует Карседо « Матч ТВ ».

Матч между сборными Испании и Аргентины состоится уже в воскресенье, 19 июля. Стартовый свисток намечен на 22:00 мск.