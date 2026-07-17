Бывший футболист «Спартака» Владимир Гранат высказался о предстоящем матче москвичей против «Зенита» в Суперкубке России.

Владимир Гранат globallookpress.com

«Шансы "Спартака" на победу в Суперкубке повышаются из‑за того, что у "Зенита" не сыграют Дуглас Сантос и Луис Энрике. Но это кубковый матч и нейтральное поле. Шансы 50 на 50. Мы знаем, что какое бы ни было состояние у обеих команд, эти матчи проходят очень напряженно и нервно. Я буду болеть за красивый футбол», — приводит слова Граната «Матч ТВ».

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится в воскресенье, 19 июля. Начало — в 19:30 мск.