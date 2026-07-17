Вингер «Манчестер Юнайтед» Амада Диалло в летнее трансферное окно может перебраться в «Милан», информирует портал Caught Offside.

Амад Диалло globallookpress.com

По данным источника, его переход лично лоббирует новый наставник «россонери» Рубен Аморим, под руководством которого 24‑летний ивуариец играл в «МЮ».

Также интерес к Диалло проявляют «Брайтон» и «Ньюкасл». Сами манкунианцы не горят желанием расставаться с полузащитником и готовы рассматривать только серьёзное предложение. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 45 млн евро.

В прошлом сезоне Диалло сыграл 33 матча, забил 2 гола и сделал 4 ассиста. Он имеет опыт игры в Серии А в составе «Аталанты».