Наставник московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо считает, что сейчас уровень РПЛ вырос по сравнению с 2012 годом, когда он был ассистентом Унаи Эмери.

Хуан Карлос Карседо globallookpress.com

«Думаю, что уровень стал лучше. Чемпионат и в целом. Да, есть политическая ситуация, которая, надеюсь, уйдёт. 14 лет назад тоже было хорошо. Однако сейчас стало лучше. Надеюсь, в этом сезоне будем биться за высокие места», — цитирует Карседо «Чемпионат».

Испанский специалист пришёл в «Спартак» по ходу прошлого сезона (в январе), выиграл с красно‑белыми Кубок России и финишировал на 4‑й строчке в таблице РПЛ.