Петербургский «Зенит» проведёт товарищеский матч с китайским «Шанхай Шэньхуа». Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

Встреча состоится 27 сентября в Шанхае. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.

Соперника «Зенита» возглавляет бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий. По итогам прошлого сезона «Шанхай Шэньхуа» занял второе место в чемпионате Китая, а также стал обладателем Суперкубка страны.

Напомним, «Зенит» начнет новый сезон 18 июля. В этот день состоится матч за Суперкубок России между сине-бело-голубыми и «Спартаком».