16 июля на «Клуж Арене» в Румынии состоится ответный матч первого раунда квалификации Лиги Европы «Университатя» — «Динамо» Киев. Старт поединка в 20:30 мск. В анонсе расскажем, где смотреть игру.

В первом матче команды закончили вничью, причем так и не открыли счет голам в этой паре. «Динамо» после этого провело товарищескую игру с «Радомяком», выиграв 4:2. «Университатя» проиграла по пенальти в матче за Суперкубок Румынии одноименному оппоненту из Крайовой.

Букмекеры дают «Динамо» хорошие шансы на успех. «Университатя» 8 матчей без побед. Серия тянется еще с прошлого сезона. Дожмет ли «Динамо» своего оппонента?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.92.

Коэффициенты букмекеров: 5.00 — победа «Университати», 1.57 — победа «Динамо», 3.40 и 1.27 — проход команд в следующий раунд квалификации.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Университатя» — «Динамо» К смотрите на LiveCup.Run.